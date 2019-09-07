فن ومشاهير

جى جى حديد وهيدى كلوم وإيرينا شايك أبرز حضور عرض أزياء Jeremy Scott

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جى جى حديد وهيدى كلوم وإيرينا شايك أبرز حضور عرض أزياء Jeremy Scott والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجدت النجمة والسوبر موديل الشهيرة جى جى حديد بالصفوف الأولى لعرض أزياء Jeremy Scott، الذى أقيم ضمن فعاليات " New York Fashion Week " أسبوع الموضة فى نيويورك عام 2019، وكان بصحبة جى جى صديقتها النجمة والسوبر موديل إيرينا شايك الصديقة السابقة لنجم هوليوود الشهير برادلى كوبر.

ظهرت جى جى حديد وإيرينا شايك خلال تبادلهن أطراف الحديث قبل بدء عرض الأزياء الذى حضره الكثير من المشاهير.

كما حرصت النجمة العالمية هيدى كلوم ذات الـ46 عاما التواجد بالعرض وكان بصحبتها زوجها توك كوليتز البالغ من العمر 29 عاما.

جى جى حديد
جى جى حديد

 

Advertisements
جي جي حديد و ايرينا شايك (1)
جي جي حديد و ايرينا شايك

 

جي جي حديد و ايرينا شايك (2)
جي جي حديد و ايرينا شايك 

 

هيدي كلوم وزوجها
هيدي كلوم وزوجها

 


 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جى جى حديد وهيدى كلوم وإيرينا شايك أبرز حضور عرض أزياء Jeremy Scott لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا