جى جى حديد وهيدى كلوم وإيرينا شايك أبرز حضور عرض أزياء Jeremy Scott

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجدت النجمة والسوبر موديل الشهيرة جى جى حديد بالصفوف الأولى لعرض أزياء Jeremy Scott، الذى أقيم ضمن فعاليات " New York Fashion Week " أسبوع الموضة فى نيويورك عام 2019، وكان بصحبة جى جى صديقتها النجمة والسوبر موديل إيرينا شايك الصديقة السابقة لنجم هوليوود الشهير برادلى كوبر.
ظهرت جى جى حديد وإيرينا شايك خلال تبادلهن أطراف الحديث قبل بدء عرض الأزياء الذى حضره الكثير من المشاهير.
كما حرصت النجمة العالمية هيدى كلوم ذات الـ46 عاما التواجد بالعرض وكان بصحبتها زوجها توك كوليتز البالغ من العمر 29 عاما.
جى جى حديد
جي جي حديد و ايرينا شايك
جي جي حديد و ايرينا شايك
هيدي كلوم وزوجها
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