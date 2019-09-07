قبل حفل زفافها.. هذا ما قالته هنا الزاهد عن شقيقتها فرح (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

ظهرت الفنانة هنا الزاهد رفقة شقيقتها فرح، في صورة نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام".

علقت هنا على الصورة قائلة: "ليس هناك صديق أفضل من الأخت"، لتنهال عليها التعليقات من قبل متابعيها الذين قارنوا بين جمال الشقيقتين

وتحتفل هنا الزاهد بزفافها على الفنان أحمد فهمي، يوم 11 سبتمبر المقبل، حيث وزع العروسان الدعوات على بعض الأصدقاء والمقربين.

يذكر أن هنا الزاهد شاركت فى بطولة مسلسل"الواد سيد الشحات" الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة أحمد فهمي ومحمد عبد الرحمن وعدد من الفنانين، في عمل أخرجه أحمد الجندي.​

