هذا ما قالته بشرى عن إيمان العاصي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة بشرى على توجيه رسالة، عبر حسابها على "إنستجرام"، إلى صديقتها الفنانة إيمان العاصي.

نشرت بشرى صورة جمعتها بإيمان، وعلقت عليها: "أنا والحلوة إيمان العاصي، وأحلى ما في إيمان إنها مش بس جميلة وزي القمر، لا كمان عندها مخ ومثقفة وتحب تتكلم معاها في أمور الدنيا، والشغل معاها جميل جدًا، لأنها متعاونة ومحترفة بجد.. دايمًا تسعدني رؤياكي يا إيمان".

يذكر أن الفنانة بشرى تتولى مدير العمليات بمهرجان الجونة السينمائي، المقرر انطلاقه يوم 19 سبتمبر، بمشاركة نجوم من مصر والعالم.