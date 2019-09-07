قبل ساعات من الختام.. متظاهرون يحتلون سجادة فينسيا الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجح مئات المتظاهرين من احتلال البساط الأحمر في مهرجان فينسيا السينمائي، لعدة ساعات اليوم السبت، مطالبين بالتحرك لمواجهة آثار تغير المناخ، وحظر دخول السفن السياحية إلى المدينة التي تشتهر بقنواتها المائية.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، جلس نحو 300 محتج، يرتدون بذلات بيضاء، على البساط الأحمر الذي سار عليه نجوم مثل براد بيت وسكارليت جوهانسن وواكين فينيكس من أجل العرض الأول لأحدث أفلامهم خلال المهرجان الذي يستمر منذ 11 يومًا.

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها شعارات، مثل "وطننا يشتعل" و"لا للسفن السياحية" ورددوا هتافاتهم بصوت جهوري، بينما أحاطت بهم الشرطة.

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وقالت كيارا بوراتي، عضو في اللجنة المناهضة للسفن السياحية في البندقية: "نريد التعامل مع موضوع أزمة المناخ، نعتقد أنها أهم من أي شيء يمكن أن نراه في العالم الآن". وأضافت أن المتظاهرين أرادوا الحصول على دعم المشاهير لقضيتهم.

ووصل المحتجون في الصباح الباكر ورحلوا بشكل سلمي بعد بضع ساعات.

يُذكر أن حفل ختام مهراجان فينسيا السينمائي يُقام اليوم على جزيرة ليدو، وسيُعلن الفائز بجائزة الأسد الذهبي مساء اليوم.​