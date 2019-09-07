تفاصيل تاسع دورات "مالمو السينمائي".. عضوية ليلى علوي وعرض "يوم مصري" لخالد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية، في مؤتمر أقيم اليوم السبت 7 سبتمبر في المدينة السويدية "مالمو"، تفاصيل دورته التاسعة، المُقامة في الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر المُقبل، إذ يعرض المهرجان 47 فيلمًا بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا.

وأوضح المخرج محمد قبلاوي، مؤسس ورئيس المهرجان، أن "مالمو السينمائي" مستمر في مسابقاته الثلاثة الرئيسية (الأفلام الروائية الطويلة، الوثائقية الطويلة، الأفلام القصيرة)، بالإضافة لبرنامج ليالي عربية الذي يحتفي بأكبر الإنتاجات السنوية. كما ينظم المهرجان هذا العام عددًا من العروض الخاصة، بالإضافة لعروض موجهة للعائلات وطلبة المدارس.

وفي ظل إعلان المهرجان عن اختيار السينما التونسية كضيف شرف الدورة التاسعة، يتم تنظيم معرضًا لملصقات الأفلام التونسية، وحلقة نقاشية حول ماضي السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها، بخلاف تكريم خاص لاسم نجيب عياد، المنتج ومدير أيام قرطاج السينمائية الذي غادر عالمنا قبل أيام قليلة.

وتضم لجان تحكيم المهرجان عددًا من أهم السينمائيين العرب، فتتكون لجنة الأفلام الروائية الطويلة من النجمة المصرية ليلى علوي والمخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم، بينما تتشكل لجنة الأفلام الوثائقية من الناقد والمبرمج التونسي طارق بن شعبان والمخرجة الفلسطينية اللبنانية مي مصري والمخرج المغربي عبد الإله الجوهري، أما لجنة الأفلام القصيرة فتتشكل من الناقدين وليد سيف من مصر ونبيل حاجي من الجزائر بالإضافة للمغربية ملاك دحموني مدير مهرجان الرباط لسينما المؤلف.

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وقال قبلاوي "يستمر المهرجان في جهده للتوسع في عرض الأفلام العربية في دول الشمال، فيقيم بالتوازي عروضًا لـ12 فيلمًا في مدينة هيلسنبورج، بالإضافة إلى 17 فيلمًا تُعرض في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في تعاون يُقام للمرة الأولى مع أرشيف الفيلم الدنماركي التابع للمركز السينمائي الوطني الدنماركي".

يُفتتح المهرجان بعرض الفيلم التونسي "في عينيا" للمخرج نجيب بلقاضي، ويختتم أنشطته ليلة 8 أكتوبر باستضافة العرض العالمي الأول للفيلم المصري "يوم مصري" من إخراج أيمن مكرم وبطولة نخبة من النجوم، منهم: خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع.

مهرجان مالمو السينمائي تم تأسيسه عام 2011، وقام في دورته الخامسة عام 2015 بإطلاق الدورة الأولى من سوق مهرجان مالمو السينمائي، ليكون منصة للإنتاج السينمائي المشترك.