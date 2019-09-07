شريف رمزي: "2019 عام مهم جدًا سينمائيًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

قال الفنان شريف رمزي، إنه يعتبر 2019 سنة مهمة جدًا على المستوى السينمائي، لما شهدته من أفلام كبيرة.

ونشر شريف، أفيش فيلم "ولاد رزق 2" عبر حسابه على"انستجرام"، معلقًا: "استمتعت جدًا إمبارح بمشاهدة فيلم من أحلى وأمتع أفلام السنة دي، اللي هعتبرها سنة مهمة جداً سينمائياً لأن فيها أفلام مهمة وكبيرة زي (الممر- الفيل الأزرق ٢- ولاد رزق ٢) دول اللي أنا شفتهم لحد دلوقتي لأني مشفتش كل الأفلام للأسف".

وأضاف: "كان من الصعب جدًا، إن صناع فيلم يعرفوا يعملوا جزء تاني لفيلم ناجح جدًا ويقدروا يعلوا على نفسهم ويعدوا رونق مفاجأة الجزء الأول وروحه ونجاحه، عمر ما ده كان ممكن يحصل إلا لما يبقي فيه صناع مبدعين من أول المخرج الكبير طارق العريان والمؤلف الموهوب صلاح الجهيني وكل نجوم وصناع الفيلم، ولأنهم كتير جدًا فمش هعرف أكتب اسماءهم كلهم، لكنها مكتوبة على أفيش الفيلم ومش هستثني منهم حد، تحية كبيرة جداً جداً ليكم كلكم".

يُذكر أن فيلم "ولاد رزق2" بطولة: أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، إضافة إلى باسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم: غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصري وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفي وسيد رجب.