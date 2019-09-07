هنا شيحة تهنئ ريهام عبدالغفور بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: حرصت الفنانة هنا شيحة على تهنئة صديقتها الفنانة ريهام عبدالغفور بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت هنا صورة لريهام عبر خاصية القصص القصيرة، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا ريكو بحبك". وتحتفل ريهام عبدالغفور بعيد ميلادها في 6 سبتمبر من كل عام. ريهام شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "زي الشمس" مع الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد صلاح السعدني.



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