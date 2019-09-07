خاص| بعد عودته للتمثيل.. أحمد عزت: شخصيتي في "قيد عائلي" تغير مجرى الأحداث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد سنوات من الغياب، ونجاحات سطرها بأداء جعله أحد أشهر وأهم الأطفال الذين عرفتهم الدراما التليفزيونية، يعود الفنان أحمد عزت ليقف أمام الكاميرا من جديد، من خلال مسلسل "قيد عائلي" للمخرج تامر حمزة.

عزت ارتبط في أذهان الجمهور بأعمال تليفزيونية هي الأشهر في تاريخ الدراما، فهو "علي البدري" في "ليالي الحلمية"، و"شمعون" بالجزء الرابع من "لا إله إلا الله"، و"خليل" بمسلسل "الوسية".

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المخرج تامر حمزة اتصل بي وعرض عليّ الانضمام لمسلسله (قيد عائلي)، وأسند لي دورًا محوريًا ضمن الأحداث".

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وأضاف "أجسد دور مدير بنك يظهر في الحلقة التاسعة والعشرين أو الثلاثين ويغير مجرى الأحداث، ولن أستطيع الكشف عن تفاصيل أكثر"، لافتًا إلى حصوله على مردود إيجابي فور انتهاء التصوير من تامر، الذي عاود الاتصال به أثناء عملية المونتاج ليُثني على أدائه ويطلب منه ألا يغيب عن التمثيل مرة أخرى.

وقال عزت إن لحظة الوقوف لأول مرة بعد سنوات أمام الكاميرا تنقسم لشقين، يتعلق الأول بإحساسه الداخلي بالرعب، أما الثاني فيتعلق بمحاولته السيطرة على هذا الإحساس حتى لا يظهر أثناء التمثيل، مشيرًا إلى أن البروفة ساعدته كثيرًا على إذابة الثلج الذي تكوّن بسبب طول فترة الغياب، متابعًا "وجدت تامر يقول لي: كإنك جاي من أوردر امبارح".

"قيد عائلي" تأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة، إنتاج شركة فنون مصر لمالكيها محمد محمود عبدالعزيز وريمون مقار، بطولة بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرنا وليد، محمد رياض، سيمون، دنيا عبدالعزيز، ريم البارودي، ميرهان حسين، غادة طلعت، محمد نجاتي، دينا فؤاد، رامي وحيد.