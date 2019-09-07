أسما شريف منير تحتفل بعيد زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: احتفلت المذيعة أسما شريف منير بعيد زواجها من الفنان محمود حجازي، وشاركت الجمهور بصورة لهما، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت أسما في الصورة، وهي ترتدي فستانًا أبيض منقط باللون البُني، وعلقت: "عيد جوازنا يارب اكتبلنا الخير". Advertisements وعلقت الكاتبة إنجي علاء على الصورة: "كل سنة وانتوا طيبين حبيبتي". يُذكر أن الفنان محمود حجازي وأسما شريف منير أعلنا ارتباطهما رسميًا في يوليو 2017، واحتفلا الثنائي بزفافهما في سبتمبر الماضي.

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