صدفة.. إيمان العاصي تُقابل بُشرى في الكوافير

نشرت الفنانة بشرى، صورة تجمعها بالفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد أن تقابلا سويًا في الكوافير.

وأعربت الفنانة بشرى عن سعداتها قائلة: "انا و الحلوة إيمان العاصى وأحلى ما فى ايمان انها مش بس جميلة وزى القمر

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لا كمان عندها مخ و مثقفة وتحب تتكلم معاها فى أمور الدنيا و الشغل معاها جميل جدًا؛ لانها متعاونة و محترفة بجد، دايمًا تسعدنى رؤياكى يا إيمان".

يشار إلى أن الفنانتين بشرى و إيمان العاصي

شاركتا في بطولة مسلسل "الدخول في الممنوع"، وهو من تأليف محمد الباسوسى، وإخراج محمد النجار، وبطولة كل من أحمد فلوكس، عزت أبو عوف، سوسن بدر، نورهان، مونيا، أمينة، حسام داغر، شريف خير الله، إيناس النجار، محمد مرزبان، سعيد صديق، مصطفى رجب.