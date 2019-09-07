نشرت الفنانة بشرى، صورة تجمعها بالفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد أن تقابلا سويًا في الكوافير.
وأعربت الفنانة بشرى عن سعداتها قائلة: "انا و الحلوة إيمان العاصى وأحلى ما فى ايمان انها مش بس جميلة وزى القمر
يشار إلى أن الفنانتين بشرى و إيمان العاصيشاركتا في بطولة مسلسل "الدخول في الممنوع"، وهو من تأليف محمد الباسوسى، وإخراج محمد النجار، وبطولة كل من أحمد فلوكس، عزت أبو عوف، سوسن بدر، نورهان، مونيا، أمينة، حسام داغر، شريف خير الله، إيناس النجار، محمد مرزبان، سعيد صديق، مصطفى رجب.
كانت هذه تفاصيل خبر صدفة.. إيمان العاصي تُقابل بُشرى في الكوافير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.