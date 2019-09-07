أكتوبر المقبل.. ملاذ يحتفل مع جمهوره بالإسكندرية

يحتفل باند ملاذ مع جمهوره يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر المقبل، في مكتبة الإسكندرية، ومن المقرر أن تبدأ الحفلة في تمام

الساعة السابعة مساءً، ويبلغ سعر التذكرة 50 جنيهًا.

ومن ناحية أخرى يستعد باند ملاذ لإحياء حفل

روك عربي يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، الزمالك، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة 57 جنيهًا.