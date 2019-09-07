للأطفال فقط.. إيهاب توفيق ينتهي من تسجيل ألبوم جديد

انتهى الفنان إيهاب توفيق من تسجيل ألبومه الجديد المخصص للأطفال، والذي يضم في حدود 10 أغانٍ جميعها من كلمات عوض بدوى الذى يراهن

عليه بقوة خلال الفترة المقبلة ويعتبره ألبوما مختلفا ويشمل عددا من الأفكار.

ومن المقرر طرح الألبوم قريبًا.

يذكر أن الفنان إيهاب توفيق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "الصيف والبحر"، وهي من كلمات و ألحان مصطفى كامل و توزيع أحمد عادل، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.