بعد شفائها.. فجر السعيد توجه رسالة خاصة لـ أحلام

وجهت الإعلامية فجر السعيد رسالة خاصة للفنانة أحلام، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت من خلاله في اتصال هاتفي مع برنامج "هنا الكويت"، المذاع عبر شاشة قناة سكوب، إنها تحتاج نحو شهرين لتجتاز مرحلة إعادة التأهيل الصحي وتستعيد القدرة على السير والحركة بشكل طبيعي.

كما وجهت من خلاله رسالة شكر خاصة للنجمة أحلام قائلة: "أحلام أختي الجدعة، و صديقتي وقطعة من قلبي لم تتركني منذ تعبي حتى اليوم، وهي عنوان الوفاء، لقد مدت يدها لي لتنتشلني من الأرض".

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يشار إلى أن الإعلامية فجر السعيد تستعيد صحتها من جديد، إلى أنها كانت تحتاج لثلاثة أشهر لكي تتعافى لكنها تجاوزتها في فترة أقل بسبب حب الناس.

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