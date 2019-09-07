كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل تكريم أحمد عبد العزيز عن مسلسل "كلبش 3" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقديرا لجهوده الفنية والدرامية، وخاصة بعد نجاح المهرجان القومي للمسرح الذي تولى رئاسته مؤخرا، كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان الفنان أحمد عبد العزيز مساء اليوم خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2019 بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الصغير.

يعد التكريم، نظرا لدوره في تشكيل وعى الشعب المصرى بما قدمه من أعمال مؤثرة، ويأتي ذلك بعدما تم تقييم مسلسلات رمضان هذا العام من قبل لجنة متخصصة من النقاد هى التى منحتهم الجوائز والتكريمات باشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان انطلاقا من دوره فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طوائف المجتمع.

وقال الفنان أحمد عبد العزيز، إنه كان سعيدا بتعلق جمهور الفن في مصر بمسلسل "سوق العصر"، قائلا: "رغم عرضه ما يقرب من 20 عامًا، ولكن الجمهور متعلق به بشكل كبير للغاية، والكثيرين من مواقع التواصل الاجتماعي يعدون كوميكسات ساخرة من هذا المسلسل".

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وأوضح أحمد عبد العزيز، أنه لم يكن يتخيل أن يكون لمسلسل سوق العصر، هذا التأثير على الجمهور بمثل هذه الصورة المفاجئة والتي تسعده كثيرا، مؤكدًا أن مسلسل سوق العصر يعتبر حقل جيد للكوميكس الساخرة، خاصة أنه تضمن الكثير من المواقف الغريبة.





وأوضح الفنان، أن هناك أعمال له قديمة للغاية ما زالت تُذاع باستمرار على الشاشات حتى الآن، مثل مسلسل ذئاب الجبل، مؤكدًا أن ذلك شيء جيد كونها تُجدد علاقته بالجمهور كل فترة والأخرى.

وكانت انتهت الدورة الـ 12 من المهرجان القومي للمسرح منذ أيام، ولاقت صدى جيدا في الوسط الفني والمسرحي، وكان يترأسها الفنان أحمد عبد العزيز والذي أكد في تصريحات صحفية أن رئاسته لمهرجان كبير مثل المهرجان القومي للمسرح المصري أضاف له الكثير؛ حيث إنه تعلم منه، وقابل أشخاصا كثيرين، وأكد على مفاهيم كثيرة كانت توجد بداخله بشكل نظري وطبقها بشكل عملي في هذه الدورة، كما أن هذه التجربة أعطته صورة أكثر دقة عن مشكلات المسرح المصري وأهمية حل هذه المشكلات".