صور.. الجمهور يهاجم زارين خان بسبب «بطنها»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تصدرت ممثلة بوليوود زارين خان اهتمامات رواد مواقع التواصل والصحف الفنية بسبب صور نشرتها، واستغلت للتصيد من جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا.

جمهور خان هجوما شرسا عليها بسبب علامات التمدد في بطنها في أحدث ظهور لها وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

ورداً على التعليقات المسيئة، التي انهالت على حسابها من عدد من المتابعين، تقول الممثلة زارين خان إنها تؤمن باحتضان عيوبها بكل فخر بدلاً من التستر عليها

كتبت زارين في بوست مطول في Instagram: “بالنسبة للأشخاص الذين لديهم فضول كبير لمعرفة ما هو الخطأ في بطني، فهذه هي المعدة الطبيعية للشخص الذي فقد 50 كيلوجراماً من وزنه، هكذا يبدو الأمر عندما لا يتم التقاط الصور أو تصحيحها جراحياً” ،

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في السياق، وبعد أن صرخت زارين خان بلا رحمة على وسائل التواصل الاجتماعي لنشرها تلك صور، حيث كانت بطنها تحمل علامات تمدد، تقدمت أنوشكا شارما وقدمت الدعم لها، واصفة إياها بأنها “مثالية” و “جميلة”.

في 30 أغسطس ، قامت زارين خان بمشاركة صورتين من زيارتها لأودايبور على إنستجرام، حيث يمكن رؤيتها وهي ترتدي قميصًا أبيض اللون وسروالًا أسود، وقد كشفت جزء من معدتها بعلامات التمدد.

بعد دقائق من نشر زارين خان الصور ، بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يتصيدون بوحشية بحثًا عن علامات تمددها وتركوا تعليقات مثل “معدة غريبة” و “ماذا حدث لمعدتك”.

على جبهة الفيلم ، من المتوقع أن نشاهد خان قريبًا في فيلم Hum Bhi Akele Tum Bhi Akele ، وهي قصة عن شخصين مختلفين تمامًا يلتقيان في مرحلة ما من الحياة ، وكيف يشكلان رابطًا فريدًا.