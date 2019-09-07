وحيد حامد يكشف لـ"العين الإخبارية" تفاصيل فيلمه: قضية فرضت نفسها

كشف الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد، انشغاله بالتحضير لفيلم سينمائي جديد، متمنيا أن يتحمس نجله المخرج مروان حامد لإخراجه، خاصة بعد نجاح فيلم "الفيل الأزرق 2".



وقال وحيد حامد لـ"العين الإخبارية": "الفيلم يناقش قضية اجتماعية فرضت نفسها بعد أحداث 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحتى هذه اللحظة لم أستقر على الاسم النهائي للعمل، لأنني تعودت اختيار اسم الفيلم بعد الانتهاء من كتابة السيناريو، وبمجرد اكتمال المشروع سأعرضه على مروان حامد".

وعن رأيه في ملامح السينما خلال الفترة الأخيرة قال: "سعيد جدا بوجود أفلام ضخمة إنتاجيا وقادرة على تحقيق إيرادات كبيرة، فقد شاهدت (الفيل الأزرق2) وسعدت بكتابة المؤلف أحمد مراد ورؤية مروان الإخراجية، وأداء كل النجوم مثل كريم عبدالعزيز وهند صبري ونيللي كريم، وفخور باقتراب إيراداته من 100 مليون جنيه".

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وتابع حامد: "شاهدت أيضا فيلم (الممر) للمخرج الكبير شريف عرفة وأعجبني جدا، ونحتاج إلى مثل هذه الأفلام التي تحمل لغة سينمائية جديدة وفي نفس الوقت تعزز القيم المجتمعية مثل الانتماء للوطن والتضحية".





وحول المشهد السلبي الذي طرأ على السينما قال: "بدون شك السينما المصرية تشهد تحولا إيجابيا في التكنيك والرؤية السينمائية، لكنني أتمنى اختفاء أفلام البلطجة والفتونة والرقص، ونجد سينما تداعب خيال الناس وتناقش مشاكلهم".

يذكر أن وحيد حامد سبق وتعاون مع نجله مروان حامد في فيلم "عمارة يعقوبيان"، إنتاج عام 2006، وشارك في بطولته عادل إمام ويسرا ونور الشريف، وكان آخر أعماله على شاشة السينما فيلم (قط وفأر) إنتاج عام 2015، بطولة محمود حميدة ومحمد فراج وسوسن بدر.