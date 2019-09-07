حفل ناجح لـ مجد موصللي في جبيل

احيا الفنان مجد موصللي حفلاً فنياً ناجحاً في Vigor City في جبيل مساء أمس الجمعة الموافق في 6 ايلول الجاري.

الحفل حضره حشد غفير من محبي السهر حيث قدّم “موصللي” باقة منوعة من اجمل الاغنيات بالاضافة الى أغنيته الجديدة “تكرم” التي اطلقها مؤخراً وتحقق نسبة نجاح مميزة.

نذكر ان أغنية “تكرم” من كلمات عامر لاوند، الحان سليم سلامة وتوزيع وتسجيل عمر صبّاغ، كما صورها موصللي على طريقة الفيديو كليب في اوكرانيا تحت اشراف المخرجة هيفا الفقيه وانتاج شركة التايغا.