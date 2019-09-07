- 1/2
- 2/2
Sep 07, 2019
احيا الفنان مجد موصللي حفلاً فنياً ناجحاً في Vigor City في جبيل مساء أمس الجمعة الموافق في 6 ايلول الجاري.
الحفل حضره حشد غفير من محبي السهر حيث قدّم “موصللي” باقة منوعة من اجمل الاغنيات بالاضافة الى أغنيته الجديدة “تكرم” التي اطلقها مؤخراً وتحقق نسبة نجاح مميزة.
نذكر ان أغنية “تكرم” من كلمات عامر لاوند، الحان سليم سلامة وتوزيع وتسجيل عمر صبّاغ، كما صورها موصللي على طريقة الفيديو كليب في اوكرانيا تحت اشراف المخرجة هيفا الفقيه وانتاج شركة التايغا.
كانت هذه تفاصيل خبر حفل ناجح لـ مجد موصللي في جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.