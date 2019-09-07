عبير نعمة تُحيي حفلها بدمشق.. وهذا ما قالته لـ"فوشيا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامت الفنانة اللبنانية عبير نعمة حفلًا جماهيريًا في سوريا، ضمن فعاليات وزارة الثقافة بالتعاون مع دار الأسد للثقافة والفنون المُرافقة لمعرض دمشق الدولي الـ 61.

وأقامت نعمة حفلها على مسرح دار الأوبرا بدمشق، حيث اكتظت القاعة بالجمهور الذين حضر بعضهم وقوفًا بعد نفاد بطاقات الحفل منذ اليوم الأول للإعلان عن حضور نعمة إلى سوريا.

وتحدّثت نعمة لـ"فوشيا" عن كواليس حضورها إلى سوريا، ورسالة المحبّة التي تحملها، إضافةً إلى كشفها عن مشاريعها المُقبلة على صعيد الحفلات التي ستُحييها حول العالم وعلى صعيد الأغاني التي ستُطلقها قريبًا.

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