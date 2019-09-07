شكرا لقرائتكم خبر عن فى نيويورك.. زندايا تظهر بنفس "بدلة" مايكل بى جوردن.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية زندايا محبيها ومعجبيها أمس الأضواء نحوها، وذلك خلال حضورها حفل "Harper's Bazaar Icons"، الذى أقيم فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. ظهرت زندايا مرتدية "بدله" باللون الرمادى ذات تصميم رجالى حمل إمضاء دار أزياء " Berluti "، وما لفت الأنظار أن النجم الأمريكى الشهير مايكل بى جوردن كان يرتدى نفس "البدلة" شهر فبراير الماضى، وذلك خلال حضوره إحدى الاحتفاليات الخاصة بـ"vanity fair"، وهو الأمر الذى دفع مرتادى مواقع التواصل فى عقد مقارنة بين زندايا وجوردان مؤكدين أن الـ STYLE الرجالي لم يناسبها .

زندايا Advertisements

زندايا

زندايا

زندايا ومايكل

مايكل بي جوردن

مايكل بي جوردن

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