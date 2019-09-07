شكرا لقرائتكم خبر عن الهناجر يستضيف مسرحية "الخان" لفرقة كيميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحى "الخان" لفرقة كيميا المسرحية، يومى الخميس والجمعة الماضيين الخامس والسادس من شهر سبتمبر الجارى، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز.
مسرحية "الخان" تدور أحداثها حول سبعة من الأحفاد اجتمعوا فى الخان العتيق بعد رحلة شاقة لاستلام تركة جدهم "ابن غانم"، فيشتد بينهم الصراع نتيجة هذا الإرث الملعون، ويأكد العرض أن الإنسان هو محور الكون، وأن الحقيقية أو الكنز الحقيقى هو الروح النقية التى ترى ما لا يراه الناظرون.
بطولة العرض للفنانين " ياسر ابو العنين - هالة محمد - محمود تيكر - محمد صلاح - محمد كمال - علي الصباحي - هالة كوكا - حازم الزغبى" تأليف محمد علي، وإخراج حسام التونى.
وقد شهد العرض حضور جماهيرى كبير لعشاق المسرح، كما شهد العرض كوكبة من الفنانين والنقاد منهم الفنان علاء قوقة، الكاتب والشاعر محمد أحمد بهجت، الناقد المسرحى أيمن غالى.
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