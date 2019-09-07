شاهدوا.. خاتم مدير أعمال هيفاء وهبي يكشف المستور

كتب امير فتحي في السبت 7 سبتمبر 2019 05:49 مساءً - اثار محمد وزيري ضجة كبيرة بصورة جديدة نشرها عبر صفحته على تطبيق انستغرام وبدا فيها منهمكاً بهاتفه، ويستعرض شعره الكيرلي الذي يميزه ويمنحه ملامح خاصة وجذابة.

وأكد مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي انه يلعب احدى الالعاب عبر هاتفه ليلهو، ورد على من سأله ان كانت لعبة “بابجي”، فأكد انه لم يحب هذه اللعبة بل يلهو بإحدى ألعاب الاطفال وقال: “حاجات هبلة بتاعة الاطفال”.



واثارت الصورة ضجة كبيرة بين متابعيه الذين لاحظوا خاتمه الضخم المنقوش عليه حرف H باللون الأسود، لافتين الى انه اشارة مباشرة لعلاقته الحميمة وحبه الكبير وتمسكه بالنجمة اللبنانية.

من جهة ثانية، تواصل وهبي تحضيراتها الأخيرة الخاصة بفيلمها الجديد “عقد الخواجة”، ويعمل وزيري على إتمام التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بعد انضمام الفنان أحمد الفيشاوي بشكل رسمي إلى أسرة العمل ومن المقرر الاعلان عن باقي الأسماء المشاركة في العمل خلال الأيام المقبلة.