كتب امير فتحي في السبت 7 سبتمبر 2019 05:49 مساءً - أثارت صور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل في مصر، لحفل خطوبة طفلين في المرحلة الابتدائية، لم تتجاوز أعمارهما 14 عامًا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لطفلين أثناء حفل خطوبتهما في قرية كفر حسان بمركز سمنود الواقع في نطاق محافظة الغربية شمال مصر.
ووفقا لتقرير نشره موقع ” إرم نيوز ” فقد اعتبر معلقون الواقعة مخالفة أخلاقية وقانونية، فضلًا عن أنها إدانة إنسانية لحقوق الأطفال في البلاد، مطالبين بسرعة تدخل السلطات المعنية ومحاسبة المقصرين.
وقال أحد أقارب الطفلين ، إن الواقعة طبيعية ومجرد عملية إشهار وينتظر الجميع بلوغهما السن القانونية حتى يتم عقد القران، لافتًا إلى أن العريس الطفل محمد عبدالباسط، لم يتجاوز عمره 13 عامًا، ولا يزال في المرحلة الابتدائية، والعروسة ابنة خاله (14 عامًا)، منتقلة إلى المرحلة الإعدادية.
أما محمد العربي، خال العريس، فقال إن والد العريس متوفَّى، والهدف من الخطوبة إعلام الجميع أن العروس من نصيبه حتى لا يتقدم أحد لخطبتها، مؤكدًا أن العائلة ستُتم مراسم الزواج بعد بلوغهما السن القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوبة طفلين تثير الجدل في مصر.. وأسرتهما تكشفان عن موعد إتمام الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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