شاهدوا.. فوز الفهد: لهذا السبب لم أتزوج!

كتب امير فتحي في السبت 7 سبتمبر 2019 05:49 مساءً - علقت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد لأول مرة على تساؤلات الجمهور عن السبب الحقيقي لعدم زواجها حتى الآن، وذلك من خلال أحدث ظهور تليفزيوني لها.

ورغم أنها فوجئت بالسؤال غير المتوقع، إلا أنها ردت بسلالة دون أن يبدو عليها علامات الإحراج، حيث قالت: “ما عندي رد.. أحس نصيب ما صار.. ما في جواب حق هالسؤال.. ما صار لهلق ويمكن ما بيصير”.

وعما إذا كانت تعيش قصة حب، رفضت الفاشينيستا الكويتية التعليق بشكل صريح مؤكدة أنها تعيش الحب من خلال عائلتها ومعجبيها، ولكن حتى الآن لم تعش قصة حب حتى الآن، مؤكدة أن حياتها ليست هادئة، وأنها لكي تقع في الحب لابد أن تعثر على رجل يتحمل طبيعة عملها.

وكانت فوز الفهد قد كشفت مؤخراً عن دخلها الشهري من عملها في الدعاية لماركات الأزياء ومستحضرات التجميل، حيث قالت إن الدخل الشهري للفاشينيستا يتراوح ما بين ٢٠٠ ألف دولار إلى نصف مليون شهريًّا، مؤكدة أن هذا المبلغ يتحدد وفقاً لحجم الإعلانات واسم الماركات التي يتم الترويج لها.