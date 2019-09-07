شاهدوا.. شخص يضع سيارته داخل مطبخ منزله ويثير الجدل

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كتب امير فتحي في السبت 7 سبتمبر 2019 05:49 مساءً - ابتكر أمريكي في جاكسونفيل بولاية فلوريدا طريقة فريدة لحماية سيارته من الإعصار المدمر، حيث قام بتوفير مساحة داخل مطبخ منزله ليركن به سيارته وهي من نوع Smart.
وعقب الانتهاء من توفير المساحة للسيارة قام بوضعها داخل المطبخ، هذا الأمر الذي أكدته زوجته، حيث نشرت على أحد وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صور للسيارة وهي مركونة داخل المطبخ.
وأشارت الزوجة إلي أن زوجها يشعر بالخوف من أن تطير سيارته لذلك ركنها داخل مطبخ منزلهم.
وتقدم إعصار دوريان نحو الولايات المتحدة، وانتشار صور تدميره لعدد من جزر الباهاما، وارتفاع الأمواج حتى أسطح المنازل الخشبية، مما أدى لتدمير القوارب والسيارات وأي شيء في مساره، أمرت السلطات الأمريكية بإجلاء وقائي لمئات الآلاف من السكان في المناطق الساحلية.
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