كريم عبدالعزيز يكشف تفاصيل فيلمه الجديد.. ما علاقة عادل إمام؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب النجم المصري كريم عبدالعزيز عن سعادته بالطفرة الكبيرة التي حققتها السينما المصرية على مدار الأعوام الماضية، موضحًا أن السينما ذاهبة إلى منطقة جيدة تجعلنا نقول إن الأمور بخير.

وأضاف كريم في تصريحات تلفزيونية أنه لن يغيب عن جمهوره مرة أخرى، مؤكدًا أنه اتخذ قرارًا بأن ينتهي من فيلم ويدخل آخر، مستطردًا: "هعمل تلاحم في المواسم".

وكشف كذلك عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد يحمل عنوان "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بالتعاون مع المنتج وائل عبدالله والمخرج أحمد الجندي والمؤلف أيمن وتار.

وأوضح الفنان المصري، أن الفيلم ينتمي للأعمال الكوميدية الخفيفة، ويتناول فكرة الزواج والطلاق، لافتًا إلى أن اسمه مشابه لفيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين"، الذي تم إنتاجه عام 1978 وأخرجه والده المخرج محمد عبد العزيز، وقام ببطولته عادل إمام.

وأضاف: "الفيلم يناقش سؤالًا محددًا، هو لو رجع بيك الزمن هتتجوز مراتك هي هي بنفس اللي حصل؟".

وأجاب كريم عبدالعزيز، عن السؤال من وجهة نظره فقال: "أنا لو رجع بيا الزمن طبعًا هعمل كده وقبل دخول الفيلم وبعد دخول الفيلم ومقدرش أقول غير كده".

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وعن قلة ظهوره في الإعلام وإجراء الحوارات اعترف كريم عبد العزيز، أنه مخطئ في ذلك، لكنه لا يدري لماذا يبتعد عن الظهور بالبرامج وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، فقال: "مش عارف والله أنا مقل ليه بس يمكن عشان أنا مش من نوعية الناس اللي بتحب تطلع تقول أنا أكلت إيه وشربت إيه وتحب تعمل إيه، بحب أتكلم بأفلام".

وتابع كريم عبدالعزيز، أن أول من شجعه على دخول مواقع التواصل الاجتماعي، هو المخرج مروان حامد خلال فترة العمل في الجزء الأول من فيلم "الفيل الأزرق"، قائلًا: "معندكش إنستغرام، قلت له عندي بس عليه 7 أو 8 متابعين، كان برايفت ومش قايل لحد عليه فقالي لا اعمل كذا وكذا وبدأت انتشر".

وأشار "عبد العزيز" إلى أنه لا ينشغل كثيرًا بمواقع التواصل؛ لأنه يدرك أنه ربما يكون لديه حساب به 20 مليون متابع، لكنه غير مؤثر في إيرادات فيلم أو انتشار مسلسل، وبالتالي ليس الانتشار على السوشال ميديا هو الأساس في النجاح الآن.

يُذكر أن كريم عبدالعزيز، لا زال يحصد نجاحات فيلمه السينمائي الجديد "الفيل الأزرق2"، والذي استطاع أن يدخل به قائمة أعلى الإيرادات في السينما المصرية بـ 95 مليون جنيه مصري حتى الآن.