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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رُصد الفنان التركي مراد يلدريم إلى جانب زوجته ملكة الجمال السابقة المغربية إيمان الباني عند خروجهما من المستشفى الأمريكي.
وظهر الثنائي بإطلالة كاجوال ملفتة، إذ ارتدى يلدريم تيشيرتًا أسود وبنطلونًا من اللون نفسه وحذاء رياضيًا أسود اللون، واضعًا قبعة ومُرتديًا نظارة شمسية، فيما بدت الباني بكامل جمالها مُرتديةً فستان جينز قصيرًا، بأزرار طولية على كامل الفستان مع حزام باللون الأسود، وتميز الفستان بقصة حرف الـV من ناحية الياقة.
وعند سؤال يلدريم عن فقدانهما جنينهما الأول قبل مدة قال: "مع الأسف سقط الجنين، أهم شيء بالنسبة لي أن لا تحزن زوجتي".
ووجه الصحافي سؤالًا له حول هل سيحاول مرة أخرى من أجل أن يصبح أبًا، ليجيب الفنان التركي: "بالطبع دائمًا"، وعلى الصعيد الفني بعد التأكيد على مشاركة يلدريم في مسلسل رامو، سأله الصحافي حول اسم الفنانة التي ستشاركه البطولة ليرد قائلًا: "هذا القرار عائد لشركة الإنتاج وسيحدث ما يرونه مناسبًا. أنا فقط أهتم بتأدية عملي بشكل جيد".
يُشار إلى أن مراد يلدريم وزوجته إيمان الباني كانا كشفا عن فقدانهما جنينهما الأول بشكل مفاجئ، إذ لم يكونا قد أعلنا عن الحمل.
كانت هذه تفاصيل خبر مراد يلدريم: سأحاول دائمًا أن أصبح أبًا.. والمهم ألا تحزن زوجتي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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