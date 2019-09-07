القاهرة - لايف ستايل
يواصل المطرب رامي جمال العمل على ألبومه الجديد، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المُقبلة، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.
وقال رامي في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه انتهى من تسجيل كل أغاني الألبوم ومن المقرر البدء في مرحلة الميكساج خلال الأيام المُقبلة.
وأضاف رامي: "الألبوم يتضمن عددًا كبيرًا من الأغاني المتنوعة، والتي تحمل طابع الرومانسية، والدراما، والحزينة، والمبهجة"، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور.
وتابع: "تعاونت في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وأقوم بتلحين عدد من الأغاني"، مفضلًا عدم الكشف عن أسماء الأغاني حتى تكون مفاجأة للجمهور.
الألبوم من المقرر طرحه في ديسمبر المُقبل، وأكد رامي أن الأغنية التي يتعاون فيها مع الفنانة إليسا وتحمل اسم "ذكريات" والتي وضع كلماتها وصاغ لحنها، سيتم طرحها ضمن ألبومه الجديد أيضًا.
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كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال انتهيت من تسجيل أغاني ألبومي الجديد وهذا موعد طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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