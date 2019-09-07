صبا مبارك بدون ماكياج في أحدث صورها

شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك الجمهور بأحدث صورها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". وظهرت "صبا" في الصور بإطلالة أنيقة وهادئة، على طريقة "سيلفي"، وظهرت بدون مكياج، ونالت الصور إعجاب الجمهور. جدير بالذكر أن صبا مبارك شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "عبور" الأردني، وشاركها البطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي. Advertisements قد يهمك أيضاً : صبا مبارك تتحدث عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مهرجان "الجونة" إدارة "الجونة" تختار صبا مبارك كعضو لجنة تحكيم لـ"الأفلام القصيرة"

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