مزيكا تعلن عن طرح ألبوم إيهاب توفيق المخصص للأطفال

القاهرة - لايف ستايل
كشفت شركة مزيكا للصوتيات والمرئيات، عن مفاجأة الفنان إيهاب توفيق للأطفال إذ نشرت منشورا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: قريبا.. إيهاب توفيق يطرح ألبوم للأطفال.
المطرب إيهاب توفيق، انتهى من تسجيل ألبومه الجديد المخصص للأطفال ويشمل حوالي 10 أغان جميعها من كلمات الشاعر عوض بدوي الذي يراهن عليه بقوة خلال الفترة المقبلة ويعتبره ألبوم مختلف ويشمل عددا من الأفكار كما أكد بدوى، ومن المقرر طرحه قريبا.
يذكر أن آخر أعماله دويتو غنائي مع الفنان أحمد شيبة بعنوان "عشمي في ربنا" تم طرحه في العام الجاري.
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