أنغام تحيى حفلا بمسرح الماريكى بمصاحبة المايسترو هانى فرحات 27 سبتمبر

القاهرة - لايف ستايل
تحيى المطربة أنغام، حفلًا جماهيريا كبيرا بمسرح الماريكى بكايرو فيستيفال سيتى بالمسرح المكشوف 27 سبتمبر بمصاحبة أوركسترا المايسترو هانى فرحات.
ومن المنتظر أن يحضر الحفل عدد كبير من جمهورها، بعد عودتها لإحياء حفلاتها بالقاهرة.
وتغنى أنغام بالحفل: "سيدى وصالك، طول ما انت بعيد، عرفهابيا، عمرى معاك، اتجاه واحد، جنبك مكانى، حته ناقصه، أكتب لك تعهد، النهاية، هتقول لربنا ايه ولا دبلت مطمنه ياريتك فاهمنى"، وغيرها.
جدير بالذكر أن أنغام سوف تحيى حفلًا كبيرًا يوم الخميس 19 سبتمبر بفندق هيلتون كنجز رانش بالإسكندرية بمنطقه برج العرب.
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