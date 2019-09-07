المطرب الشعبي حكيم يتعرض إلى حادث سير

أصيب المطرب حكيم بعدة جروح وكدمات، نتيجة لحادث السير، الذي تعرض له، فجر اليوم السبت على طريق السويس.

وتم نقل حكيم إلى المستشفى بعد أن انقلبت السيارة به أكثر من مرة، لتلقي العلاج اللازم، في ظل الحالة الحرجة للسائق.

وفور انتشار خبر حادث الفنان حكيم على مواقع التواصل الإجتماعي سارع العديد من متابعي تلك المواقع بالدعاء للمطرب أن يتم شفاءه.

كان حكيم قد طرح خلال يونيو الماضي أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية "متجمعين"، وتم تقديمها بثلاث لغات (العربية – الإنجليزية – الفرنسية) وغنى المطرب حكيم الجزء العربي بها.

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