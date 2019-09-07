هالة القصير تطلق أغنية "طنشي" باللهجة العراقية وسط حضور نجوم الفن والصحافة

بحضور نخبة من نجوم الفن والصحافة والإعلام، أطلقت نجمة "ذا فويس" الفنانة هالة القصير أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية والتي حملت عنوان "طنشي".وجرى حفل الإطلاق في مطعم ومقهى النوفرة بدبي مارينا برعاية وتنظيم من رجل الأعمال عبده شحادة.وسادت أجواء احتفالية في الكرنفال الذي أبدعت فيه القصير في حضورها الآسر بين نخبة الفنانين والإعلاميين.وفي تصريحات خاصة عبرت هالة عن سعادتها بالحفل وبالأجواء التي استمتع بها كل الحضور، واصفة المناسبة بالأكثر من رائعة.وتناولت أغنيتها الجديدة فاعتبرتها بسيطة وقريبة من ذائقة الجمهور، متمنية أن تحصل على النسبة التي تستحقها من المتابعة.ووجهت الشكر للسيد عبده شحادة لاستضافته الاحتفالية وتبنيه للمشروع ولكل الحاضرين بلا استثناء.كما وشكرت فريق العمل الذي تعاون معها لإنجاز الأغنية من الشاعر حسين الميامي إلى الملحن يوسف الحنين انتهاء بالموزع نور هاشم، واصفة إياهم بالفريق المتحد لتحقيق نجاح، مشيرة إلى أن كل واحد منهم أدى الدور الكفيل بالوصول بالمشروع إلى كل محب وشغوف بالنوع الذي تنتمي إليه الأغنية.

قد يهمك أيضاً :