تعرف على دور الأزياء التى صنعت إطلالة هيدى كلوم بحفل Harper's Bazaar

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية هيدى كلوم وزوجها توم كوليتز يعيشان أكثر مراحل السعادة خلال هذه الفترة أكثر من أى وقت مضى، وهو ما ظهر بوضوح خلال حضورهما حفل "Harper's Bazaar Icons" الذى أقيم فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
ظهرت كلوم البالغة من العمر 46 عاما مرتدية فستان فضفاض باللون الأحمر وهو واحد من أرقى تصميمات دار أزياء "Stephane Rolland"، أما حذائها فاختارته من مجموعة "Femme LA" فى حين كانت مجوهراتها من "Lorraine Schwartz".
النجمة هيدي كلوم
هيدي كلوم و زوجها
هيدي كلوم و زوجها
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