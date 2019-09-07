شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة لـ كريم عبد العزيز: أنا معاك فى "الفيل الأزرق 3" انتظرونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم أمير كرارة عن سعادته البالغة بالنجم كريم عبد العزيز عندما استضافه ببرنامجه "سهرانين"، المذاع على شاشة ON E، وخلال حديث كريم عبد العزيز عن شخصية الطبيب يحيى التى قدمها فى أحداث "الفيل الأزرق 2"، أكد عبد العزيز أن يستعد لتقديم جزء ثالث من الفيلم خلال الفترة المقبلة، فطلب أمير كرارة الانضمام لأبطال الفيلم معلقاً: أنا عايز اشتغل معاك فى الجزء الثالث فرد كريم قائلا أنت تشتغل قبلى .. فقال كرارة .. انتظرونى مع النجم كريم عبد العزيز فى "الفيل الأزرق 3".. أهو خبر حصرى للجمهور.

وكشف كريم عبد العزيز أسرارا جديدة عن حياته الشخصية أبرزها قلة ظهوره فى الإعلام، فضلا عن قصة ظهوره مع الزعيم عادل إمام والفنان الراحل سعيد صالح، بالإضافة لعلاقته بأبنائه، وغيرها من التصريحات الجريئة.

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يشار إلى أن أمير كرارة يحضر لمسلسله الجديد فى رمضان 2020، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى.

أما كريم عبد العزيز يحضر لفيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندى، كما يحضر لفيلمه "1919" مع النجم أحمد عز، إنتاج سينرجى، وإخراج مروان حامد.