المجلس القومى لحقوق الإنسان يكرم النجم أحمد عبد العزيز عن مسلسل "كلبش 3"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم المجلس القومى لحقوق الإنسان النجم أحمد عبد العزيز مساء اليوم السبت خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2019 بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الصغير. Advertisements يأتى تكريم النجم أحمد عبد العزيز وغيره من نجوم الفن لدورهم الفعال والمهم فى تشكيل وعى الشعب المصرى بما يقدموه من أعمال مؤثرة، وقد تم تقييم مسلسلات رمضان هذا العام من قبل لجنة متخصصة من النقاد هى التى منحتهم الجوائز والتكريمات باشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان انطلاقا من دوره فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طوائف المجتمع.

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