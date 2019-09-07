صور.. أنطونيو بانديراس وبيدرو المودوفار بعرض Pain & Glory فى مهرجان تورنتو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر أمس النجم العالمى أنطونيو بانديراس عرض فيلمه "Pain & Glory"، وذلك ضمن فعاليات "Toronto International Film Festival" مهرجان تورنتو السينمائى الدولى لعام 2019 الذى تستمر فعالياته حتى 15 سبتمبر الجارى، وقد أقيم عرض الفيلم فى مسرح ريرسون فى تورنتو بكندا.
وكان بصحبة أنطونيو بانديراس البالغ من العمر 59 عاما بالعرض الكاتب والمخرج بيدرو المودوفار، وقد تركز على الثنائى عدسات المصورين منذ اللحظة الأولى لوصولهما للسجادة الحمراء.
يذكر أن "Pain and Glory" شارك فى بطولته عدد من النجوم من أبرزهم أنطونيو بانديراس وبينلوبى كروز وليوناردو سباراجليا وسيسيليا روس وبول اريفالو وغيرهم.
من عرض Pain & Glory
من عرض Pain & Glory
من عرض Pain & Glory
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