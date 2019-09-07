شكرا لقرائتكم خبر عن الخناقة شغالة.. آمبر هيرد تدافع عن دعوى تشهير لـ"جونى ديب" بـ50 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من انفصالهما فى 2016 إلا أن الاشتباكات والقضايا بين النجم العالمى جونى ديب والنجمة العالمية آمبر هيرد، مازالت مستمرة حتى الآن، فمن حين لآخر يتجادل الطرفان وينشران العديد من التصاريح العدوانية، التى كانت آخرها دعوى التشهير التى أقمها ديب ضد هيرد.
وقامت هيرد صباح اليوم، بتعيين المحامى روبرتا كابلان للدفاع عنها فى قضية التشهير التى أقامها طليقها السابق والتى بلغت قيمتها 50 مليون دولار، بعد أن نشرت الأخيرة مقالا فى جريدة الواشنطن بوست، أشارت فيه للعنف المنزلى التى كانت تتعرض له أثناء فترة زواجهما.
وسرعان ما نفى ديب تلك الادعاءات فى الكثير من المنصات الإخبارية وفى وسائل الإعلام، والتى وصفها فيما بعد بأنها أثرت بشكل كبير على مسيرته المهنية وكانت سببا رئيسيا فى استبعاده من تجسيد شخصيته الشهيرة فى فيلم Pirates of the Caribbean بالإضافة إلى اضرار مالية ضخمة.
المحامى كابلان يملك الكثير تجارب الدفاع عن تلك القضايا الشهيرة، فكانت أشهر القضايا التى تولاها قضية ميلانى كولر التى اتهمت المنتج بريت راتنر بالأغتصاب، وقضية مؤلفة سلسلة shitty media men الشهيرة.
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