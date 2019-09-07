شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تطرح ألبومها الجديد خلال أيام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة التونسية لطيفة من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائى الجديد، والتى قررت طرحه خلال أيام المقبلة على يوتيوب، والألبوم يتضمن عددا من الأغنيات مع الشعراء والملحنين والموزعين جدد منهم الموزعين أحمد عاطف، ومونتى، وأحمد دياب، وتيام طارق، أما ملحنين محمدى، ومحمود أنور، وأحمد يوسف، أما الشعراء عمرو المصرى، وحسام سعيد، وابتسام محروس.

من ضمن أغانى ألبومها الجديد هى أغنية "مابكرهوش"، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور، وأغنية "أنت ياه" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمدى، وتوزيع أحمد عاطف، ومكس وماستر ياسر أنور.

كما تتعاون أيضا لطيفة مع الشاعر عمرو المصرى بـ ثلاث أغنيات فى ألبومها الجديد مع الملحن سامر أبو طالب، وتتعاون مع الموسيقار إسلام صبرى فى 3 أغينات من ألبومها الجديد، الأغنية الأولى والثانية من كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبرى، والثالثة من ألحان وتوزيع إسلام صبرى.

يذكر آن آخر أعمال لطيفة هى أغنية "أمى" والتى صورتها على شكل فيديو كليب، خلال قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد سامى ورامى جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبرى، والكليب من إخراج أحمد جمال.