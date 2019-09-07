شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال مهندس ديكور فى مسلسل "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان إسلام جمال ضمن أحداث مسلسل "بلا دليل" شخصية مهندس ديكور تجمعه قصة حب بينه وبين الفنانة درة التى تجسد دور عازفة، وهو من تأليف إنجى علاء وإنتاج سينرجى وإخراج منال الصيفى وانتهى إسلام من تصوير عدد كبير من مشاهد العمل المقرر طرحه خارج السباق الرمضانى.

وتواصل المؤلفة إنجى علاء كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل، حيث سلمت عددا كبيرا من حلقات المسلسل على أن تسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، لتتفرغ لأعمالها الفنية المقبلة، حيث تستعد إنجى لتصميم ملابس مسلسل "النهاية"، بطولة زوجها النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامى، وإنتاج "سينرجى".

مسلسل "بلا دليل" تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار من الغموض والتشويق، ويشارك فى بطولته خالد سليم، وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوى وأحمد كرارة وإنعام الجريتلى ومها نصار وديانا هاشم وشيرين عرفة، وآخرون.

يشار إلى أن آخر أعمال إسلام جمال، مسلسل "كلبش 3" مع النجم أمير كرارة، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، ومسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.