شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة العالمية تبرز اختيار مصر لفيلم ورد مسموم للترشح للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص موقع هوليوود ريبورتر أحد أهم المواقع المتخصصة فى مجال السينما بالعالم على إبراز اختيار مصر لفيلم ورد مسموم لتمثيلها بجائزة الأوسكار.

يأتى ذلك بعد ان استقرت لجنة اختيار الفيلم المصرى المشارك فى الأوسكار، والمشكلة من قبل نقابة السينمائيين على اختيار فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد صالح لتمثيل مصر فى المنافسة على جائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبى بأغلبية الأصوات.

الفيلم يتتبع حياة "تحية" عاملة نظافة مراحيض، لم تترك لها الدنيا شيئا سوى أخيها "صقر" عامل المدابغ، الذى تعيش لأجله وتفنى حياتها فى خدمته، تنقلب حياتها رأسا على عقب حينما تعلم أنه يحاول البحث عن فرصة للخروج من جحيم المدابغ، وهو ما ترفضه تحية فتحاول عرقلته بشتى الطرق وتقرر القيام بأى فعل لإبقائه بجانبها.

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عرض الفيلم فى العديد من المهرجانات الدولية، وحصل مؤخرا على 3 جوائز من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، جائزة أفضل فيلم عربى، جائزة لجنة التحكيم للإسهام الفنى، جائزة الأمم المتحدة لشئون السكان(UNFPA)، كما حصد جائزة الجمهور لأفضل فيلم أجنبى من مهرجان ديوراما الدولى للأفلام فى الهند، وهى الجائزة السادسة التى يحصل عليها الفيلم.

"ورد مسموم" من تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح، وبطولة محمود حميدة، ومريهان مجدى، وصفاء الطوخى، وإبراهيم النجارى، وكوكى.