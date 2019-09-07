الثلاثاء.. انطلاق الدورة الـ26 من "القاهرة للمسرح التجريبي" و"The Fantasticks" عرض الافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تنطلق مساء يوم الثلاثاء المُقبل، فعاليات الدورة السادسة والعشرين، من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، وتستمر فعالياته حتى 19 من الشهر الجاري، وتحل الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف الدورة.

ويفتتح العرض الأمريكي The Fantasticks فعاليات الدورة، يوم العاشر من سبتمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو أحد أهم العروض التي قدمها المسرح الأمريكي في تاريخه، ويصفه البعض بأنه جوهرة المسرح الأمريكي.

ويتناول العرض قصة مبنية على مسرحية The Romancers، للكاتب إدموند روستاند، وهو أكثر مسرحية موسيقية تم عرضها في العالم، بمُصاحبة ألحان الموسيقى هارفي شميدت وكلمات توم جونز؛ ليُشاهد الجمهور على مدى عقود حكاية جارين من الآباء يقفان أمام سعادة طفليهما، لويزا ومات، الواقعين في الحب في مواجهة التظاهر بالعداء.

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تقدم هذا العرض الاستعراضي، مجموعة موسيقية بسيطة، تظهر بشكل كلاسيكي، على نفس الوضع الذي افتتح به قبل أكثر من 50 عامًا واستمر تقديمه مدة خمسة عقود (42 عامًا بالتحديد) وتم عرضها 17162 ليلة عرض، ويعد هذا العرض أكثر مسرحية موسيقية تم عرضها في العالم، وحصدت جائزة توني "تكريم التميز في المسرح" في عام 1991.

يُذكر أن المهرجان يشارك فيه 68 دولة تقدمت بـ179 عرضا، منها 39 دولة أجنبية تقدمت بـ97 عرضا، وأكثرها مشاركة هي دولة الهند التي تشارك بثمانية عروض، تليها اليونان والبرازيل.