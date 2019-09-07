- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكد طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أن الفنان حكيم بخير ولم يتعرض لحادث كما تردد خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية.
وأضاف مرتضى في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حكيم بخير ولم يتعرض لحادث سير كما قيل، ولم يذهب إلى المستشفى، هو فقط تواجد في نفس وقت وقوع الحادث على طريق السويس، وانقلبت السيارة التي كانت تسير إلى جواره، وليس للحادث أي علاقة به"، لافتًا إلى أن البعض ربط عن طريق الخطأ بين وجود حكيم في المكان وبين الحادث.
وقال مرتضى إن حكيم في بيته، وحرص نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر على الاتصال به هاتفيًا للاطمئنان عليه.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء تفيد بتعرض حكيم لحادث سير على طريق السويس، بعد انقلاب سيارته وأنه تم نقله إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الموسيقيين تنفي تعرض حكيم لحادث سير على طريق السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.