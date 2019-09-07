نداء شرارة تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت المطربة نداء شرارة الجمهور بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". وظهرت "شرارة " في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستان من اللون "البينك" ونالت الصور إعجاب الجمهور. وعلقت نداء شرارة على الصور قائلة: "حافظ على اختلافك". يُذكر أن نداء شرارة هي الفائزة بلقب برنامج "ذا فويس" في موسمه الثالث، والذي عُرض على قناة MBC مصر، عام 2015، وكانت ضمن فريق شيرين عبدالوهاب.

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