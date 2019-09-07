فيديو: زوج سلمى حايك يفاجئها في حفل ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - أقدم الملياردير الفرنسي، فرانسوا هنري بينو، زوج الفنانة المكسيكية، اللبنانية الأصل سلمى حايك Salma Hayek، على خطوة مفاجئة في حفل ميلادها حولت الأجواء إلى مرحة ومضحكة.

وفي التفاصيل، فقد اتّبع زوج سلمى حايك، خلال الاحتفال، التقليد المكسيكي، الذي يقتضي بحشر وجه صاحب حفل الميلاد في الكعكة، فقام بدفع وجه زوجته الجالسة، في الكعكة حتى غمسه بها.

سلمى حايك في عيدها ال53 .. تعرفوا عليها أكثر



ونشرت النجمة هذه اللحظات الجميلة في فيديو صغير على صفحتها الرسمية في انستقرام، وأرفقته بتعليق كتبت فيه :"أحب العادات والتقاليد المكسيكية، ولكنّ الجزء الأفضل كان القبلة...شكرًا حبيبي أنت الأفضل".

Advertisements



وكانت سلمى حايك قد أتمّت في 2 أيلول/سبتمبر عامها الـ53، وقد ولدت في المكسيك في العام 1966 هي ابنة رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني يدعى سامي حايك، وأم مكسيكية من أصل أسباني تدعى ديانا خيمينيز.

بدأت حياتها الفنية في الإعلانات التلفزيونية بالمكسيك، قبل انتقالها إلى لوس أنجلوس وظهورها كممثلة في فيلم (Desperado) عام 1995 .

أولى خطوات نجوميتها في هوليوود، كانت عبر نجاحها بتأدية دور جريء في فيلم (From Dusk Till Dawn) .

اختيرت سلمى في استفتاء مجلة بيبول الأمريكية كواحدة من أجمل خمسين شخص في العالم عام 1996.

ميغان ماركل تستعين بشركة علاقات عامة لتحسين صورتها العامة .. فهل ستنجح؟

لُقبت بـ"قنبلة هوليوود" بسبب جرأة أدوارها، ونالت جائزة الأوسكار وجائزة الغولدن غلوب عن فئة أفضل ممثلة رئيسية عام 2003، عن فيلم "فريدا"، وأفضل ممثلة في أمريكا الجنوبية.