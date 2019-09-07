الشاعر "واحد" يطرح جديده مع ماجد المهندس ويستعد لأعمال غنائية لنجوم الأغنية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - ما زال الشاعر "واحد" يُجدّد حضوره الفني على الساحة الفنية، عبر قصائده المُغنّاة لكبار نجوم الأغنية الخليجية والعربية، حيث طرح الفنان ماجد المهندس جديدَه اليومَ، وهو عمل غنائي حمل كلمات الشاعر واحد وألحان وتر، وتوزيع رأفت، وذلك عبر تطبيق ديزر الرقمي من إنتاج "ون برودكشن".

العمل الغنائي الذي جمع الشاعر واحد والفنان ماجد المهندس، ليس هو الأول؛ حيث جمعتهما أعمال غنائية عدة، من بينها: "خلاص ببعد"، و"عرفنا بعض"، بالإضافة إلى هذا العمل الجديد الذي طُرِحَ بعنوان "غور".

العمل الغنائي الذي طرحه المهندس يحمل اللون العاطفي بوتريات حزينة، حيث يتميَّز المهندس في أعماله بالتنوُّع في الألوان الغنائية والموسيقية، إذ اعتاد أداء الأعمال الغنائية المنفردة، والتي كان آخرها عمل غنائي حمل عنوان "سجيت مع نفسي"، ليؤكد حضوره على الساحة الفنية، كما يحرص المهندس على المشاركة في الحفلات الغنائية، ليطلَّ على جمهوره بشكل مُتجدد ومختلف.

وفي سياق متصل الشاعر واحد سوف يدخل في تعاونات غنائية مع نجوم الأغنية، حيث تستعد الفنانة أسماء المنور لطرح عمل غنائي لأول مرة من كلماته وألحان سلطان الناصر، وتوزيع رأفت أحمد، وسوف يرى العمل النورَ قريبًا في الفترة المقبلة.

ومن كلمات مطلع الأغنية:

"ياليت لي روحين وأعيش فيها

وأفارقك في روح ولقاك في روح

بدونك اللحظات لا ما أبيها

تفرق عن الباقين ما غيرك طموح".

بالإضافة لأعمال غنائية قادمة سوف تجمعه مع الفنان رابح صقر، والفنانة نوال الكويتية، بألحان وألوان مختلفة، وسوف يحمل العمل الذي يجمعه برابح صقر ألحان "سهم"، بينما يأتي العمل الآخر مع نوال الكويتية من ألحان "أحمد الهرمي".

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