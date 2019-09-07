تعرف على موعد انطلاق مهرجان الجونة السينمائي

تستعد إدارة مهرجان الجونة السينمائي، لانطلاق الدورة الثالثة من المهرجان الفترة ما بين 19-27 من شهر سبتمبر الجاري.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يحضر الدورة الثالثة من المهرجان الفنان مينا مسعود، الذي قام بأداء دور علاء الدين في فيلم ديزني الأخير.

يذكر أنه يتنافس في المهرجان هذا العام في فئة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلمًا ليس من بينها عمل مصري، ومن أبرزها الفيلم اللبناني "1982" للمخرج

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وليد مؤنس، الذي يشارك في بطولته المخرجة والممثلة نادين لبكي، وفيلم "حلم نورا" التونسي، الذي تقوم ببطولته هند صبري، وفيلم "آدم" من المغرب، للمخرجة مريم توزاني.

كما يعرض خارج المسابقة في قسم الاختيار الرسمي، 21 فيلمًا، بينها العرض العالمي الأول لفيلمين مصريين هما، "لما بنتولد"، إخراج تامر عزت، وأول فيلم تحريك مصري "الفارس والأميرة"،

تأليف وإخراج بشير الديك.

فيما يعرض المهرجان أيضًا 16 عملًا سينمائيًا طويلًا من حول العالم، وهي أفلام شاركت في مهرجانات دولية، منها فيلم "طُفيلي"، صاحب السعفة الذهبية في الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي الدولي، وفيلما "باكوراو"، و"البؤساء"، الفائزان بجائزة لجنة التحكيم بالمناصفة في المهرجان نفسه، في الدورة نفسها.

فيلم "الأب"، الفائز بجائزة الكرة الكريستالية في الدورة الـ55 لمهرجان كارلوفي فاري، وفيلم المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار الأحدث "ألم ومجد"، وكذلك فيلم "37 ثانية"، الفائز بجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي في الدورة الـ69 لمهرجان برلين السينمائي الدولي.