تعرف على حقيقة انقلاب سيارة حكيم

تداول صباح اليوم، السبت، نشطاء مواقع السوشيال ميديا مجموعة صور حول انقلاب سيارة المطرب حكيم على طريق السويس وإصابته، مما أدي إلى نقلهلأحد المستشفيات.
فيما نفى الفنان حكيم خلال تصريحات صحفية له، أنه بخير ولم يتعرض لأي أذى، لافتًاإلى أن سيارته لم تتعرض سلمية ولم تتعرض لحادث.
وأشار حكيم إلى أن الأمر اختلط على شهود عيان كانوا بالقرب من موقع الحادث الذي تعرضت له سيارة أخرى كانت تسير بجانب سيارته.
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