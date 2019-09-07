بالصور.. مدحت صالح يشعل مسرح أوبرا إسكندربة في ختام المهرجان الصيفي

أحيا المطرب الكبير مدحت صالح، مساء أمس،الجمعة، حفلًا غنائيًا بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، وذلك فى ختام فعاليات المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر.

وتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه منها "قادرين يا دنيا، ماشى فى ظلها، باحلم على قدي، الدنيا لو هتيجى، أسمر يا أسمرانى، النور مكانه، المليونيرات، بنتى وحبيبتى، حبيبى

يا عاشق، زى ما هى، الباليتشو.. آخرون.

واختتم المطرب مدحت صالح الحفل بأغنيته الشهيرة (أنا ابن مصر) والتى تفاعل فيها الجمهور معه وشاركه الغناء.

وقد شهد مسرح دار أوبرا الإسكندرية توافد جمهور أبناء الإسكندرية وزوارها على حفلات المهرجان الصيفى .

Advertisements