شاهد.. حلا الترك بفيديو طريف مع والدها على انغام “انساي”

كتب امير فتحي في السبت 7 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مفطع فيديو طريف جمع الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك مع والدها المنتج محمد الترك. وظهرت حلا الترك ووالدها في السيارة اثناء استماعهما الى اغنية “انساي” للفنانين سعد لمجرد ومحمد رمضان بينما كانا يتفاعلان معها باسلوب طريف. من ناحية أخرى، علقت منى السابر مؤخرا على انتقال ابنتها حلا للانتقال للعيش مع والدها قائلة: “ما حدا يضل عندهم هذولا، هادي العيلة ما حد يضل عندهم خلي حلا تخلص دراسة وبعدين كل شي يبين”.

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