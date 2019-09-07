كتب امير فتحي في السبت 7 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، متابعيها بالظهور بإطلالة جديدة تماماً. وعلقت العيدان على الفيديو موضحه سبب إطلالتها الغريبة وكتبت: ” بعد كفاح بالرياضة والدايت وجبات الدايت… من وزن 71 كيلو إلى وزن 58 كيلو. الإرادة تصنع المستحيل. صيروا أحسن مني واسبقوني” ، واشارت في تعليق آخر إلى أنه الظهور الأول لها بعد التجميل. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. مي العيدان تصدم متابعيها بإطلالتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.